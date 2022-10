Kretschmann zu Atomdebatte: Ampel-Koalition soll aufhören zu streiten und handeln

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Ampel-Koalition in Berlin aufgefordert, ihre Streitigkeiten zu beenden – und damit auch einen Appell an die eigene Partei verbunden. „Ich kann der Ampel nur raten, zur Geschlossenheit zurückzukehren. Wir sind in der schwersten Krise der Nachkriegszeit“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Nichts ist so schlecht wie ungeklärte Fragen in Krisen, da muss man gucken, dass man nicht zu viel rumstreitet.“

Mit Blick auf die Anweisung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke bis maximal Mitte April kommenden Jahres weiterlaufen zu lassen, sagte Kretschmann, er habe damit kein Problem. Allerdings, so der baden-württembergische Regierungschef: „Ich hätte es besser gefunden, der Kanzler hätte das Machtwort vor der Niedersachsen-Wahl gemacht, deswegen fand ich es jetzt nicht so mutig“.

Das sagt Kretschmann zu den Grünen

Die Grünen wollten die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis zum 15. April in Reserve halten und bei Bedarf weiter für die Stromerzeugung nutzen. Das dritte noch verbleibende AKW Emsland in Niedersachsen sollte hingegen zum 1. Januar 2023 endgültig abgeschaltet werden. In Niedersachsen hatte die Kanzlerpartei SPD die Landtagswahlen vor zwei Wochen gewonnen.

Scholz hatte mit seiner Entscheidung die Beschlüsse des Grünen-Parteitags konterkariert. Dazu sagte Kretschmann: „Ein weiteres Kernkraftwerk in den Streckbetrieb zu geben, kann nun wirklich jeder aushalten. Es steht ja auch nirgendwo geschrieben, dass sich Kanzler oder Ministerpräsidenten an Parteitagsbeschlüsse halten müssen."