Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor den Folgen der Wohnungsnot in Baden-Württemberg gewarnt. „Das Thema hat eine gewaltige soziale Sprengkraft“, sagte Kretschmann am Samstagvormittag bei der Landesdelegiertenkonferenz seiner Partei in Konstanz. Deswegen kündigte er an, sich in der grün-schwarzen Regierung für weitere Maßnahmen gegen den Mangel einzusetzen.

Vor mehr als 180 Delegierten sagte Kretschmann: „Jeder Mensch braucht ein bezahlbares Dach über dem Kopf.“ Doch derzeit versage der Markt, deswegen brauche es neue Ideen im Kampf gegen den Mangel. Schon jetzt tue die Landesregierung viel, investieren 250 Millionen Euro pro Jahr. Doch das reiche noch nicht.

Für die Serie „Lösungswege“ sucht die Redakteurin nach einer Lösung für das Lindauer Problem.

Der Deutsche Mieterbund ging zuletzt davon aus, dass in Baden-Württemberg rund 150 000 Wohnungen fehlen. Betroffen sind nicht nur Ballungsräume, sondern auch wirtschaftsstarke ländlichen Regionen wie der Bodenseekreis und der Kreis Ravensburg.

Die Grünen stimmen sich bei ihrem zweitägigen Parteitag auf die Kommunal- und Europawahlen im kommenden Jahr ein. Am Nachmittag wollen sie Forderungen für mehr Wohnraum verabschieden, am Sonntag Leitlinien für die Kommunalwahlkampf.

Bei den Gemeinderatswahlen 2014 erzielten die Grünen im Südwesten in Baden-Württemberg 11,5 Prozent - bei den Kreistagswahlen 13,2 Prozent. Derzeit sitzen 1660 Vertreter der Grünen und von grün-alternativen Listen in den Gemeinräten und Kreistagen.

