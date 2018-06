Kretschmann: Wirtschaft wird bei Steuererhöhungen nicht überlastet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Verständnis für die Kritik aus der Wirtschaft an den Steuer- und Finanzbeschlüssen der Grünen gezeigt. Zugleich sicherte er zu, dass die Wirtschaft nicht mit Abgaben überlastet werde. „Darauf wird diese Regierung achten“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Kretschmann stellte sich hinter das Bundestagswahlprogramm seiner Partei, obwohl er es nach eigenen Worten nicht für vollkommen hält. Seine Skepsis in manchen Fragen habe er formuliert. Aber: „Wenn man Kompromisse macht, vor allem zu Beginn eines Wahlkampfes, muss man hinterher zu diesen Kompromissen stehen.“ Die Opposition im Land hatte Kretschmann vorgeworfen, bei der Bewertung der Steuer- und Finanzbeschlüssen seiner Partei einen Schlingerkurs zu fahren.

