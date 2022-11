Kretschmann wirbt für „neue Fehlerkultur auch in Politik“

Angesichts der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wirbt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann um Verständnis für einen Kurswechsel und für einen offeneren Umgang mit falschen Entscheidungen. „Wir müssen vieles neu denken, vieles neu machen, gehen mehr ins Risiko“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Landtag. „Vieles werden wir erst nachher besser wissen.“ Entscheidend sei aber, dass die Richtung stimme und dass Fehler schnell korrigiert würden.

„Ich setze mich ja seit vielen Jahren für eine neue Fehlerkultur in der Wirtschaft ein“, sagte Kretschmann weiter. „Jetzt allerspätestens, in dieser Krise, brauchen wir diese neue Fehlerkultur auch in der Politik.“

Konkrete Beispiele nannte Kretschmann zunächst nicht. Die grün-schwarze Koalition hatte allerdings erst vor kurzem angesichts der Krise einen Kurswechsel vorgenommen und entschieden, im nächsten Haushalt nun doch neue Schulden zu machen.

