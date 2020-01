Kretschmann will stärkere Kooperationen der Hochschulen untereinander

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) strebt eine stärkere Kooperation der Hochschulen untereinander in Baden-Württemberg an. Er habe sich dies als neue Aufgabe vorgenommen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

„Wir stehen in einem harten internationalen Forschungswettbewerb, und die finanziellen Mittel sind begrenzt.“ Die Ressourcen müssten effizient eingesetzt werden, gerade in vielen Schlüsseltechnologien. Als Beispiel führte er die künstliche Intelligenz an. „Wir haben einerseits das Cyber Valley in Stuttgart und Tübingen, andererseits auch weitere Hotspots in Karlsruhe und Freiburg.“

Im Exzellenzwettbewerb hätten die Hochschulen miteinander im Wettbewerb gestanden. „Jetzt müssen wir umswitchen und sagen, wo kooperieren die Hochschulen besser miteinander“, sagte Kretschmann.

Im Juni 2019 hatten sich vier Hochschulen aus Baden-Württemberg im bundesweiten Rennen um die begehrten „Exzellenzuniversitäten“ durchgesetzt. Dies sind Tübingen, Konstanz, Heidelberg und Karlsruhe. Sie erhalten damit eine millionenschwere Förderung von Bund und Land.

Der Regierungschef verteidigte zugleich das geplante Budget für den neuen Hochschulfinanzierungsvertrag im Südwesten in Höhe von insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro von 2021 bis Ende 2025. Vor allem die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften hatten geklagt, dass die Summe zu niedrig sei.

„Selbstverständlich hätten wir mehr Geld in die Hochschulen gegeben, wenn wir mehr gehabt hätten“, sagte Kretschmann. Aber: „Man kann nur das Geld verteilen, was man hat.“