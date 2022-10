MIT VIDEO: Kretschmanns kurioser Versprecher und sein rappender Finanzminister

Bei einer Veranstaltung des Goethe-Instituts in Los Angeles hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mehr Geld für die Deutsch-Amerikanischen Zentren in seinem Bundesland angekündigt - sofern der Landtag der Erhöhung zustimme. In Richtung der mitgereisten Politiker aus dem Südwesten sagte er, er danke ihnen für ihren Einsatz für die „deutsch-französische Freundschaft“. Nach dem Hinweis aus den Zuhörern auf diesen Versprecher setzte er auf seine Dolmetscherin, die dies richtig übersetzen solle.

Laut Kretschmann sollen die vier Zentren im Südwesten im kommenden Doppelhaushalt je 100 000 Euro mehr als bisher pro Jahr bekommen. Durch die zusätzlichen 400 000 Euro würde sich deren Förderung vom Land um ein Drittel erhöhen - sofern der Landtag zustimmt.

Bayaz schnappt sich das Mikro und rappt

Vor Kretschmanns Rede hatte der in Stuttgart geborene Hip Hopper Max Herre, bekannt aus seiner Zeit als Mitglied bei der Kombo Freundeskreis, für die Delegation um Kretschmann gerappt.

Er hatte einst bei einem Austauschprogramm mit Amerika seine Liebe zum Hip Hop entdeckt. Herre muss dabei so überzeugend gewesen sein, dass auch ein Minister spontan zum Mikro griff und sich im Sprechgesang übte.

Es war, ganz spontan, Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat nach einem Auftritt von Max Herre (Freundeskreis) das Mikrofon ergriffen. Das ist das Ergebnis:

Bayaz rappt in Los Angeles