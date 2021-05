Kretschmann und Strobl unterzeichnen Koalitionsvertrag

Grüne und CDU haben den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der CDU-Landesvorsitzende und Vize-Regierungschef Thomas Strobl unterschrieben am Dienstag in der Stuttgarter Staatsgalerie das 162-seitige Werk. Es enthält ambitionierte Vorhaben etwa beim Klimaschutz, allerdings stehen alle Projekte aufgrund von Haushaltslücken unter Finanzierungsvorbehalt. Am Mittwoch will sich Kretschmann zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-556876/2

Bisheriges Organigramm im Staatsministerium