Kretschmann und Seehofer planen Papier zur Energiewende

Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Gabriel zur Kostendämpfung bei der Energiewende stoßen weder in Baden-Württemberg, noch in Bayern auf volle Zustimmung. Jetzt haben Kretschmann und Seehofer darüber gesprochen. Ein schwarz-grünes Bündnis gegen Berlin?

Baden-Württemberg und Bayern planen einen gemeinsamen Vorstoß zur Energiewende. Eine Absichtserklärung der beiden süddeutschen Bundesländer solle „spätestens Mitte nächster Woche“ vorliegen, sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Samstag in München. „Wenn es in der Energiepolitik einen nationalen Konsens gäbe, wäre das nicht schlecht.“ Er habe am Donnerstagabend in Ulm seinen baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) zu einem zweistündigen Gespräch getroffen. Beide Seiten hatten das bislang nicht publik gemacht.

Die Energiewende sei in den nächsten Wochen und Monaten ein Topthema und jetzt würden die Weichen gestellt, sagte Kretschmanns Sprecher am Samstag auf Nachfrage. Dabei verfolgten die beiden Länder „durchaus gemeinsame Interessen“. Es gehe etwa um Kapazitätsmärkte, die Förderung und die politischen Rahmenbedingungen, um Gaskraftwerke zu bauen, sowie um das Thema Windkraft.

Der Austausch sei gut gewesen, sagte der Sprecher weiter. „Ob das zu Resultaten führt, werden wir sehen.“ Das Thema sei auch aktuell gewesen, weil sich Bundesenergieminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag mit den Ressortchefs der Länder treffen wolle.

Angesichts des schwarz-grünen Bündnisses betonte er: „Das hat mit politischer Färbung nichts zu tun, sondern mit einem Blick auf die beiden Südländer und die Realitäten, die hier gegeben sind.“ Auch Seehofer machte deutlich, dass es sich nicht um einen gegen Berlin gerichteten Vorstoß handle. „Die Kanzlerin ist am gleichen Abend von mir informiert worden, dass das konstruktiv unterstützend ist und nicht irgendwas behindern oder erschweren soll“, sagte der CSU-Chef.

Zu den Inhalten sagte Seehofer — wie auch der Sprecher des Stuttgarter Staatsministeriums — wenig: Es gehe um „alles“: erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit, den Erhalt der Arbeitsplätze und andere Themen.

Beide Landesregierungen haben einzelne Punkte von Gabriels Konzept zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes kritisiert — allerdings aus ganz verschiedener Blickrichtung. Seehofer will in Bayern den Ausbau der Windenergie bremsen und hat stattdessen die Bezahlbarkeit des Atomausstiegs und Versorgungssicherheit an die erste Stelle gerückt. In Stuttgart macht Kretschmanns grün-rote Landesregierung Front gegen die geplante Bremsung der Windenergie an Land. (lsw)