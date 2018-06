München/Ulm (dpa/lsw) - Baden-Württemberg und Bayern planen offensichtlich einen gemeinsamen Vorstoß zur Energiewende. Eine Absichtserklärung der beiden süddeutschen Bundesländer solle „spätestens Mitte nächster Woche“ vorliegen, sagte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Samstag in München. Seinen Angaben zufolge hatte er am Donnerstagsabend in Ulm seinen baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) zu einem zweistündigen Gespräch getroffen. Beide Länder hatten das bislang nicht publik gemacht. Seehofer betonte, es handele sich nicht um einen gegen Berlin gerichteten Vorstoß.