In der Debatte über Platzmangel und steigende Kosten bei der Unterbringung von Flüchtlingen haben die Landräte mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gesprochen. „Wir hatten heute den Eindruck, dass er es ernst meint“, sagte der Präsident des Landkreistages, Joachim Walter (CDU), am Rande einer Landrätekonferenz in Öhningen (Kreis Konstanz) am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Das sei bislang nicht so gewesen. Kretschmann habe etwa zugesichert, die Einrichtungen der Erstaufnahme auszuweiten und beim Bund darauf zu dringen, dass Änderungen am Baurecht neue Möglichkeiten zur Einrichtung von Unterkünften schaffen.