Kretschmann und Kabinett tagen in Freiburg

Nach seiner Rückkehr aus den USA kommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute mit den Ministerinnen und Ministern der Landesregierung in Freiburg zusammen. Die Sitzung ist im sogenannten Historischen Kaufhaus am Münsterplatz im Herzen der Schwarzwaldmetropole geplant. Üblicherweise trifft sich das Kabinett in Stuttgart.

Kretschmann will danach (13.30 Uhr) mit Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) das Universitätsklinikum Freiburg besuchen. Dabei soll es um Energieeinsparungen gehen. Auch das Recyceln von Narkosegasen ist dort ein Thema. Kretschmann hatte erst im Februar das Klinikum besucht und sich Eindrücke von modernster Medizintechnik verschafft.

Der Grünen-Politiker hatte Ende vergangener Woche eine Delegationsreise in den USA abgeschlossen. Stationen dort waren die US-Staaten Pennsylvania und Kalifornien. Bei den Gesprächen ging es laut Staatsministerium um die Gesundheitswirtschaft, Mobilität und den transatlantischen Dialog.

Mitteilung US-Reise Kretschmanns

