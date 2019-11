Kretschmann und Habeck informieren sich über Robotik am KIT

Von Schwäbische Zeitung

Auch in diesem Jahr gehen wieder einige Teams aus dem Landkreis über die Kreissparkasse Ravensburg beim „Deutschen Gründerpreis für Schüler“ an den Start. Anhand von neun online gestellten Aufgaben verwandeln die Schüler im internetbasierten Wettbewerb bis Mitte Mai ihre Ideen in fiktive Unternehmenskonzepte einschließlich Businessplan und Marketingstrategie.

Unterstützt werden die Schüler von ihren Lehrern, welche zumeist als Coach fungieren, einem Unternehmerpaten aus der Region und der Spielbetreuung der Kreissparkasse Ravensburg.