Kretschmann und Fraktionen: Keinen Besuch des Expo-Pavillons

Nach der Affäre um die Kostenexplosion für den baden-württembergischen Expo-Pavillon in Dubai wollen weder Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch Vertreter der Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP das extra errichte Haus besuchen. Nachdem Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bei der Eröffnung des Pavillons die Hoffnung auf einen Besuch des Regierungschefs am Baden-Württemberg-Tag am 25. Januar geäußert hatte, erklärte ein Sprecher von Kretschmann am Montag: „Das ist derzeit nicht in Planung.“ Auch aus den Koalitionsfraktionen der Grünen und der CDU werde niemand in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. Für SPD und FDP komme das nach der Affäre sowieso nicht infrage, hieß es.

Hoffmeister-Kraut hatte das umstrittene Baden-Württemberg-Haus auf der Expo am Sonntag eröffnet - aus dem Landtag war nur die AfD-Abgeordnete Carola Wolle mit dabei. Sechs Monate lang präsentiert sich der Südwesten mit 40 Innovationsprojekten, darunter künstliche Intelligenz, visionäres Bauen und revolutionäre Medizin, sowie kulturellen und kulinarischen Darbietungen. Der Expo-Pavillon hatte bis Anfang des Jahres einen Untersuchungsausschuss beschäftigt, da die Baukosten deutlich in die Höhe geschnellt waren. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft den Pavillon komplett mit Hilfe von Firmen finanzieren. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein.

