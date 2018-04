Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Montag seine Balkan-Reise begonnen. Der Regierungschef und seine Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur landeten wie geplant am frühen Nachmittag in Belgrad. Im Anschluss war ein Gespräch mit Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić geplant. Bis zum Freitag ist Kretschmann in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina unterwegs.

Ziel der Reise ist es, Beziehungen zu vertiefen, Kooperationen auszubauen und mit den Nicht-EU-Ländern über ihre Beitrittsperspektiven zu reden. Im Laufe der Woche trifft sich Kretschmann noch mit dem kroatischen Premierminister Andrej Plenkovic und mit dem Vorsitzenden des Staatspräsidiums von Bosnien-Herzegowina, Bakir Izetbegovic, zu politischen Gesprächen.

