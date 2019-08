Kretschmann: „Sind in einer echten Krisensituation“

Nach starken Schäden in den Wäldern durch Trockenheit und Borkenkäfer hat auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor den massiven Folgen gewarnt. „Wir sind in einer echten Krisensituation“, sagte Kretschmann (Grüne) bei einer Waldbegehung am Dienstag in der Schwarzwaldgemeinde Ühlingen-Birkendorf im Kreis Waldshut. Geprüft werde, wie Waldbesitzern geholfen werden könne und wie Wälder langfristig gerettet werden könnten. Es gebe landesweit sterbende Wälder. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern, sagte der Regierungschef.

Für Anfang September hat die Landesregierung schon einen baden-württembergischen „Waldgipfel“ angekündigt. Mit den Verbänden soll dann über die Lage und die nächsten Entscheidungen beraten werden.

Nach zwei trockenen Sommern in Folge hatte Forstminister Peter Hauk (CDU) einen Notfallplan in Aussicht gestellt. Im gesamten Land seien in den vergangenen Wochen bisher nicht bekannte, drastische Schäden an Buchen aufgetreten. Im Rheintal falle die Kiefer auf großen Flächen aus, in weiten Teilen Baden-Württembergs gebe es immense Schäden bei Tannen, und der Fichtenbestand sei massiv vom Borkenkäfer geschädigt, hatte Hauk beklagt.

