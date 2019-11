Trotz des Stellenabbaus etwa beim Autobauer Daimler sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Wirtschaft nicht in der Krise. „Ich glaube erstmal nicht, dass das schon sozusagen ein richtiger Abschwung ist“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Er sprach von schwierigen Umgestaltungsprozessen. „Aber ich würde jetzt das Wort Krise noch nicht in den Mund nehmen.“ Das sei nicht nur gefühlt, sondern er informiere sich dazu und führe Gespräche mit Unternehmen. Betroffen seien auch nur bestimmte Sektoren wie der Automobil- und Maschinenbausektor, aber nicht alle. Großes Wertschöpfungspotenzial habe etwa der Gesundheitssektor. Deshalb müsse man nicht davon ausgehen, schon in eine Krise zu geraten. „Aber wir haben nicht wenige dunkle Wolken am Horizont.“