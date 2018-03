Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich überrascht über die Zukunftspläne seiner Regierungskollegin aus dem Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), gezeigt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die 55-Jährige am Vortag als neue CDU-Generalsekretärin vorgeschlagen. Kretschmann sagte am Dienstag in Stuttgart, er habe mit diesem Schritt nicht gerechnet. Er schätzte Kramp-Karrenbauer aber sehr. Sie sei eine sehr sachkundige, sachorientierte und unideologisch aufgestellte Person, die die Interessen ihres kleinen Bundeslandes sehr herzhaft vertreten habe.

Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) bekräftigte, er werde in der CDU Baden-Württemberg für Kramp-Karrenbauer werben. Es gibt Vermutungen, Merkel könne mit der Saarländerin eine mögliche Nachfolgerin aufbauen. Strobl bemerkte dazu lediglich, wenn Merkel nun bald als Regierungschefin einer großen Koalition gewählt werde, sei sie für die gesamte Legislaturperiode gewählt.