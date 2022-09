Kretschmann sauer: Basta-Ansage und Drohung an den Bund

Verärgert hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf das 65-Milliarden-Euro schwere Entlastungspaket des Bundes reagiert. Konkret gehe es auch um die Nachfolge des Neun-Euro-Tickets.

Noch viele Fragen seien hier zu klären, so der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. „Ist es wie üblich wieder nur ein temporärer Vorschlag und nach einigen Jahren haben wir wieder die Last zu tragen?“, fragte er. Solches Vorgehen, wie dies häufig schon der Fall gewesen sei, wolle Baden-Württemberg nicht mehr mittragen.

Kretschmann droht mit Widerstand im Bundesrat

Als Beispiel nannte Kretschmann den Ganztagsanspruch an Schulen, den der Bund beschlossen hat, die Finanzierung mittelfristig aber komplett den Ländern aufbürde.

„Das Land wird sich an solchen Sachen nicht mehr beteiligen“, unterstrich Kretschmann. „Wenn nicht dauerhaft geregelt ist, wer die Last trägt und wer nicht zu solchen Vorschlägen, wird das Land Baden-Württemberg seine Zustimmung im Bundesrat nicht mehr geben.“ Dies gelte es zunächst zu klären.

Der CDU-Fraktionsvorsitze Manuel Hagel hatte jüngst im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ vorgerechnet, dass das geplante 49-Euro-Ticket als Nachfolger des deutlich günstigeren Angebots der vergangenen drei Monate das Land vier Milliarden Euro an Kofinanzierung kosten werde.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) werde deshalb Züge abbestellen und den Regionalverkehr damit einschränken müssen, so Hagel. „Es kann doch nicht sein, wir führen ein Ticket ein und müssen hinterher Züge abbestellen“, sagte Kretschmann nun. „Insofern gibt es noch viel zu klären.“