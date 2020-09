Kretschmann sagt nach Autounfall Teile der Sommertour ab

Nach einem Unfall im Autokorso von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Regierungschef einen Teil seiner aktuellen Sommertour abgesagt. Im Anschluss an den Auftakttermin am Morgen in Tuttlingen werde Kretschmann am Dienstag keine weiteren Termine des Tagesprogramms mehr wahrnehmen, sagte ein Regierungssprecher der dpa. Ob die Tour von Mittwoch bis Freitag wie geplant fortgesetzt werde, entscheide sich im Laufe des Tages.

Kretschmanns Autokorso war am Montagabend auf der Autobahn 81 zwischen Möckmühl und Boxberg in einem Unfall verwickelt, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden, darunter ein einjähriges Mädchen. Eine Frau erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.