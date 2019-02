Kretschmann: Südwesten als „Sehnsuchtsort“ für Fachkräfte

Baden-Württemberg will verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anlocken. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart: „Wir müssen für die klügsten Köpfe ein Sehnsuchtsort werden.“ Dazu müssten die bestehenden Strategien und Kampagnen besser miteinander verzahnt werden. Die sehr erfolgreiche Kampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ sei stark national ausgelegt gewesen. Es gelte, sie mit einem internationalen Blick weiterzuentwickeln. Das grün-schwarze Kabinett hatte sich in einer zweitägigen Klausur damit beschäftigt, wie Baden-Württemberg bei Innovationen weiter die Nase vorne haben kann.

Vize-Regierungschef Thomas Strobl sagte, der Fachkräftemangel sei das größte Risiko für eine gute Geschäftsentwicklung. „Die größte Wachstumsbremse, die wir im Augenblick in Baden-Württemberg haben, ist Fachkräftemangel.“ Dies hätten die Wissenschaftler bei der Klausur noch einmal bestätigt. Viele Unternehmen klagten nicht über hohe Steuer oder Bürokratie, sondern darüber, dass sie keine Leute fänden. „Deswegen werden wir noch größere Anstrengungen unternehmen, um unseren hervorragenden Standort international zu bewerben.“

Kretschmann setzt dabei auch auf die „weichen“ Standortfaktoren, die Baden-Württemberg biete. Er nannte Sicherheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein reiches Kulturleben und gute Bildungseinrichtungen für die Kinder als Beispiele. Im Vergleich etwa mit dem US-amerikanischen Silicon Valley biete der Südwesten in Sachen Verkehr und Wohnraum höchst attraktive Bedingungen.