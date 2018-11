Kretschmann reist zur Friedensnobelpreisverleihung nach Oslo

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reist zur Verleihung des Friedensnobelpreises an Nadia Murad nach Oslo. Das sagte ein Sprecher das Staatsministerium am Freitag in Stuttgart. Murad gehörte zu den mehr als 1000 jesidischen Frauen und Kindern, die Baden-Württemberg im Rahmen eines Sonderkontingents aus dem Nordirak nach Deutschland geholt hatte. Es handelt sich dabei um Opfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Murad war brutal missbraucht worden. Ihr gelang damals die Flucht. Heute kämpft sie dafür, dass die Terroristen vor ein internationales Gericht kommen.

Das norwegische Nobelkomitee hatte bekanntgebeben, dass Murad mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird - gemeinsam mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege, der Vergewaltigungsopfer behandelt. Die Menschenrechtler erhalten die Auszeichnung für ihre Bemühungen, die Anwendung von sexueller Gewalt als Kriegswaffe zu beenden. Der Preis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.