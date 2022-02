Kretschmann spricht Klartext zu Corona-„Spaziergängen“ vor Privathaus

In den vergangenen Tagen war das Privathaus des Ministerpräsidenten in Laiz Ziel von Corona-Protesten. Bei den "Spaziergängen" wurden auch Beleidigungen ausgestoßen. Nun äußerte Winfried Kretschmann (Grüne) auf einer Pressekonferenz in Stuttgart erstmals zu den Vorgängen.

Rund 350 Menschen waren am Montagabend am Haus des Regierungschefs in Sigmaringen mit Trillerpfeifen und lauten Beschimpfungen vorbeigelaufen.

Bereits am Sonntag hatten rund 60 Demonstranten versucht, zu dem Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen. Eine kleine Gruppe hatte dabei versucht, eine Absperrung der Straße umgehen.

Verschiedene Landespolitiker hatten sich zuletzt zu den Aktionen zu Wort gemeldet und von gezielten Einschüchterungsversuchen und einer Grenzüberschreitung gesprochen.

Demonstrationen vor den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gehen überhaupt gar nicht! Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Mit deutlichen Worten kritisierte nun Kretschmann jene Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen, die vor den Privathäusern von Politiker aufmarschieren, so auch vor seinem.

"Demonstrationen vor den Privathäusern von Politikerinnen und Politikern gehen überhaupt gar nicht", sagte der Ministerpräsident in Stuttgart und betonte jedes einzelne der letzten drei Worte ausdrücklich. "Das macht ein anständiger Mensch nicht!"

Die, die das tun, verkennen den Charakter der Demokratie. Winfried Kretschmann

Mit zivilem Ungehorsam habe dieses Vorgehen nichts zu tun, so Kretschmann, denn dieser setze allgemein moralische Kriterien zugrunde. "Die, die das tun, verkennen den Charakter der Demokratie." Schließlich erließen Amts- und Mandatsträger in einer Demokratie Gesetze und Verordnungen in ihren demokratischen Funktionen, nicht als Privatpersonen.

"Spaziergänger" vor Privathäusern überschreiten rote Linie

"Das hat mit ihrem Privatleben erstmal überhaupt nichts zu tun", so Kretschmann. "Das kann nicht geduldet werden." Demonstrationen vor den privaten Wohnsitzen überschritten eine rote Linie. "Die, die das dennoch tun, zeigen, dass sie die Demokratie bestenfalls nicht verstanden haben oder schlimmstenfalls sogar mit ihr auf Kriegsfuß stehen."

Kretschmann bezeichnete die "Spaziergänge" auch als "illegal, wenn sie nicht angemeldet sind". Das Demonstrationsrecht sehe nun einmal die Anmeldung von Demonstrationen vor.

Vorfälle in der Vergangenheit

Kretschmann richtete den Blick auch auf Bürgermeister und sonstige Entscheidungsträger, die nicht wie er Personenschutz haben. "Meine Frau und ich fühlen uns gut behütet und beschützt von der Polizei und den Sicherheitskräften", sagte er. "Das Problem ist eher für Leute, die den Schutz wie ich als Ministerpräsident nicht haben. Das ist das sehr viel schlimmer und prekärer."

Vergleichbare Vorfälle hatte es bereits andernorts gegeben. So hatten Kritiker von Corona-Regeln etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu Hause bedrängt. Im Dezember waren zudem rund 30 Demonstranten mit Fackeln vor das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) gezogen – ein Vorgang, der bundesweit für Entsetzen gesorgt hatte. Kretschmann hatte damals einen Vergleich zum Dritten Reich gezogen. "Das sind Methoden, die hat die SA erfunden", hatte er gesagt.