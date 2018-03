Kretschmann rügt Votum für Wiederanfahren von AKW Beznau

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die beschlossene Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks im schweizerischen Beznau gerügt. „Die Entscheidung ist höchst problematisch“, sagte er am Dienstag in Stuttgart mit Blick auf den Ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft. Beznau 1 ist einer der ältesten kommerziellen Reaktoren der Welt und liegt nahe an der Grenze zu Deutschland westlich des Bodensees. Die Nuklearaufsichtsbehörde ENSI hatte entschieden, dass der wegen Materialschäden vom Netz genommene Reaktor nach einem Sicherheitsnachweis wieder in Betrieb genommen werden darf.

Kretschmann sagte, zwar werde Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sich bei der Schweiz mit einem Appell für das Abschalten des Reaktors einsetzen. Aber die Schweiz sei ein souveränes Land, auf das man nur bedingt Einfluss habe.

KKW Beznau