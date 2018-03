Kretschmann räumt Vertrauensschaden nach Nebenabreden ein

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würde die umstrittenen Nebenabreden zum grün-schwarzen Koalitionsvertrag so nicht noch einmal abschließen. Er räumte am Dienstag in Stuttgart ein, dass die zunächst geheimen Absprachen einen erheblichen Vertrauensschaden verursacht haben. „Insofern muss ich selbstkritisch sagen, ich würde das ex post so machen, dass diese Schäden nicht entstehen.“ Man könne solche Inhalte zum Beispiel in allgemeiner Form direkt in den Koalitionsvertrag schreiben.

Man müsse davon ausgehen, dass nicht-öffentliche Absprachen doch öffentlich würden, sagte Kretschmann. Grundsätzlich komme die Politik aber um nicht-öffentliche Vereinbarungen nicht herum. Die geheimen Nebenabsprachen mit Planungen der grün-schwarzen Landesregierung zum Thema Haushalt waren über die „Südwest Presse“ öffentlich geworden.

Kretschmann verteidigte abermals den Inhalt der Absprachen. Es sei in ihnen „nichts Unkeusches“ abgesprochen worden. Aber: „Man kann alle Dinge besser machen, und das hätte man besser machen können.“