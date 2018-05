Kretschmann: OB-Wahl in Freiburg ohne landesweite Bedeutung

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Abwahl des grünen Oberbürgermeisters Dieter Salomon in Freiburg keine landespolitische Bedeutung. Bürgermeisterwahlen seien Persönlichkeitswahlen - es gehe um lokale Angelegenheiten, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Daraus könne man keine politischen Trends für das Land ablesen. „Wenn man die Kurve der Storchpopulation in Oberschwaben anschaut, ist sie ziemlich kongruent mit der Kurve der Neugeburten. Aber der Zusammenhang stimmt trotzdem nicht“, gab er ein Beispiel für Dinge, die vielleicht gleichzeitig passieren, aber nicht ursächlich miteinander zusammenhängen.

Aber natürlich habe er mit Salomons Abwahl auch selbst ein bisschen verloren, räumte Kretschmann auf Nachfrage ein. Kretschmann war zur Wahlkampfunterstützung seines Parteifreundes Salomon nach Freiburg geeilt. „Ich bedauere es außerordentlich, dass er abgewählt worden ist. Er hat die Stadt in allen wichtigen Fragen vorangebracht.“

Salomon war der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. In den Jahren nach seiner Wahl ins Amt hatten die Grünen im Südwesten insgesamt zugelegt, so dass es 2011 für eine grün-rote Regierung mit Kretschmann als Regierungschef reichte. Salomon war am Sonntag nach 16 Jahren abgewählt worden. Wahlsieger in Freiburg und somit neues Stadtoberhaupt ist der Parteilose Martin Horn.

Daraufhin hatte die Opposition im Landtag gemunkelt, dass dies der Anfang vom Ende des grünen Höhenfluges im Südwesten sein könnte, zumal Grün-Schwarz kurz vor dem zweijährigen Bestehen der Koalition eine schwere Krise erlebte, nachdem die CDU-Fraktion die vereinbarte Reform des Landtagswahlrechts blockiert hatte. Zudem war die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz erst im zweiten Anlauf zur Landtagsvizepräsidentin gewählt worden. Es wurde spekuliert, Grün-Schwarz könne zerbrechen, und die CDU könne mit SPD und FDP eine neue Regierung schmieden.

Am Dienstag hätten sich CDU und Grüne gegenseitig Loyalität versichert, sagte Kretschmann nach der Sitzung des grün-schwarzen Koalitionsausschusses. Es sei besprochen worden, dass Konflikte nicht öffentlich ausgetragen werden sollen, sondern intern nach Kompromissen gesucht werden müsse.