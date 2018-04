Kretschmann: Ministerin Bauer hat mein volles Vertrauen

In der Zulagenaffäre um die Verwaltungshochschule Ludwigsburg hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann hinter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide Grüne) gestellt. Bauer habe sein volles Vertrauen, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Am Montag hatte die Ex-Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg vor dem Untersuchungsausschuss im Landtagschwere Vorwürfe gegen die Ressortchefin erhoben.

Diese habe ihr Ende 2014 angeboten, den Abschlussbericht einer unabhängigen Kommission zur Lösung der Vertrauenskrise an der Hochschule zu ihren Gunsten zu ändern. Bedingung: Sie müsse freiwillig aus dem Amt ausscheiden. Das Ministerium hatte diese Darstellung zurückgewiesen. Der Ausschuss soll die Vorgänge um von Stöckles Amtsvorgänger Ende 2011 rechtswidrig verteilte Zulagen an Professoren klären.

