Kretschmann: Menschen tun sich schwer mit politischen Ämtern

Ministerpräsident Winfried Kretschmann beobachtet in der Bevölkerung eine schwindende Bereitschaft, politische Ämter zu übernehmen. „Da tun sich die Menschen schwer. Das sind in der Regel sehr persönliche Gründe, die oft in partnerschaftlichen und familiären Verhältnissen liegen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Wie man solche Ämter attraktiv halten könne, darüber müsse man sich immer wieder den Kopf zerbrechen. So mache die schwedische Regierung auf Druck von Frauen keine Abendveranstaltung mehr. Schweden werde aber nicht schlechter regiert als andere Länder.

Kretschmann war zuvor zur Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl im November 2020 befragt worden. Nach der Ankündigung von Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne), nicht wieder anzutreten, hatte Kretschmann nach eigenen Angaben mehrere potenzielle Kandidaten angesprochen. „Aber diejenigen waren nicht bereit, in diese Kandidatur zu gehen.“

Die Stuttgarter Grünen haben für die Kandidatensuche eine Findungskommission eingesetzt. Voraussichtlich Mitte Februar will die Kommission einen Vorschlag machen.