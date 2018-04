Kretschmann mahnt Balkanstaaten: Blick nach vorne richten

Zum Abschluss seiner Reise durch drei Westbalkanstaaten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag eine positive Bilanz gezogen. In seinen Gesprächen mit Regierungschefs und Ministern habe er sowohl in Serbien als auch in Kroatien und Bosnien-Herzegowina große Bereitschaft gespürt, sich für ein friedliches Europa zu engagieren.

Allerdings mahnte Kretschmann auch: „In der Region wird zu viel in den Rückspiegel geschaut statt nach vorne“. Der Bürgerkrieg und die daraus entstandenen Verwerfungen zwischen den einzelne Volksgruppen spielen in aktuelle politischen Fragen oft noch eine zu große Rolle.

Kretschmann war mit einer rund 100-köpfigen Delegation aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur seit Montag in sehr Region unterwegs. Zu Beginn hatte Kretschmann betont, Europa müsse sich um den Westbalkan bemühen: „Die EU muss sich hier engagieren, damit nicht andere einen Spaltkeil in Europa treiben können.“ China und Russland investierten in der Region und verbänden wirtschaftlichen mit politischem Einfluss.

Allerdings müssten Serbien und Bosnien-Herzegowina etwa in puncto Rechtsstaatlichkeit oder Korruptionsbekämpfung noch Reformen umsetzen. „Es ist klipp und klar: Die EU wird nur Staaten aufnehmen, die alle Kriterien erfüllen“, so Kretschmann.