Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Nadia Murad zum Friedensnobelpreis gratuliert. „Diese unglaublich starke, junge Frau machte uns allen deutlich, dass sie sich nicht als Opfer des sogenannten „Islamischen Staates“ verstehen wollte, sondern als Überlebende mit Mut und Würde“, betonte der Grünen-Politiker am Freitag. Murads Rede im Stuttgarter Landtag im Dezember 2016 habe tief bewegt, sagte Kretschmann. „Auch weiterhin werden wir Nadia Murad eine Heimat in unserem Land bieten, sie beschützen und in ihren Aufgaben als UN-Sonderbotschafterin unterstützen.“

Die irakische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad, die im Südwesten lebt, erhält gemeinsam mit dem kongolesischen Arzt Denis Mukwege den Friedensnobelpreis 2018. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Der mit umgerechnet etwa 860 000 Euro dotierte Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen.

