Kretschmann lobt Klimastreiks von Schülern - „Macht Mut“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die wöchentlichen Klimaschutzproteste von Schülern für eine gute Sache. „Es macht Mut, was die jungen Leute machen“, sagte Kretschmann beim politischen Aschermittwoch in Biberach. Die Schüler wollten nichts anderes, als dass der Planet für sie bewohnbar bleibe. Jeder sehe die Vorboten des Klimawandels. Kretschmann verwies auf die jüngsten katastrophalen Waldbrände in Kalifornien oder die hohen Temperaturen im vergangenen Sommer in Teilen Europas.

In Deutschland und gleichfalls im Südwesten versammeln sich derzeit unter dem Motto „Fridays for Future“ jeden Freitag in zahlreichen Städten Schüler während der Unterrichtszeit und Studenten, um gegen ausbleibende Maßnahmen gegen den Klimawandel zu protestieren. Die Demonstrationen sind nicht unumstritten, da sie während der Schulzeit stattfinden. Kretschmann sagte, beim Kampf gegen den Klimawandel dürfe keine Zeit verloren gehen. Er forderte einen raschen Ausstieg aus der Kohle.