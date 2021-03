„Vor uns liegt ein Jahr der Entscheidungen“ - Kretschmanns erstes Statement nach dem Wahlsieg

Grünen-Politiker Winfried Kretschmann hat sich nach dem deutlichen Wahlsieg seiner Partei bei der Landtagswahl für das Vertrauen in ihn und die Grünen bedankt. Die Grünen seien erneut von den Wählerinnen und Wählern zur stärksten politischen Kraft gemacht worden.

"Ich verstehe das als Auftrag, unserem Land weiter als Ministerpräsident zu dienen", sagte er in einem Statement, das die Landespartei auf ihrer Facebookseite postete. "Den nehme ich mit großer Dankbarkeit und Demut an." Er sage das auch in Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die ihn nicht gewählt hätten. Er versichere, bei den Verhandlungen über eine Koalition "ans Ganze" zu denken.

Das Statement von Kretschmann sehen Sie ab Minute 19.53.

Ob er die grün-schwarze Koalition fortsetzen oder ein mögliches Ampel-Bündnis mit SPD und FDP bilden möchte, sagte er nicht. Beides wäre rechnerisch denkbar.

CDU so schlecht wie nie in BaWü

Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg klar gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF erzielten sie am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie nie zuvor. Auch die SPD rutschte auf ein historisches Tief ab.

Den Hochrechnungen zufolge erzielten die Grünen mit Ministerpräsident Kretschmann an der Spitze 30,7 bis 30,9 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 23,1 bis 23,3 Prozent. Die SPD holte 10,8 bis 11,7 Prozent. Vor ihr lag die AfD mit 11,8 bis 12,5. Die FDP kam auf 11,3 bis 11,4 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,4 Prozent den Einzug in den Landtag.

Nach diesen Zahlen wären die Grünen im nächsten Landtag mit 50 bis 54 Abgeordneten vertreten. Die CDU käme auf 37 bis 40 Mandate, die SPD auf 19, die AfD auf 19 bis 22 und die FDP auf 18 bis 20 Mandate.