Kretschmann: Länder des Westbalkans gehören in die EU

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wirbt für eine Aufnahme von Serbien und Bosnien-Herzegowina in die Europäische Union. „Der Westbalkan ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geostrategisch wichtig für Europa. Er gehört zu Europa, und seine Länder (gehören) in die Europäischen Union“, teilte Kretschmann am Freitag zum Abschluss seiner Balkanreise mit. Zugleich erinnerte er daran, dass es für einen EU-Beitritt klare Kriterien gebe. So müsse Bosnien-Herzegowina umfassende Reformen angehen und umsetzen - insbesondere bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundrechten und der Bekämpfung der Korruption.

Kroatien ist seit 2013 Mitglied der EU. Mit Serbien wird derzeit über eine Aufnahme verhandelt. Auch Bosnien-Herzegowina will in die EU.

Kretschmann zog ein positives Fazit seiner seit Montag andauernden Reise. Kooperationen mit Baden-Württemberg hätten weiter ausgebaut werden können. „Es wurden regionale und kommunale Partnerschaften vertieft, der wirtschaftliche Austausch gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Kulturschaffenden und der Zivilgesellschaft vorangebracht.“