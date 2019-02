Eine Minute nach zwölf Uhr empfängt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an diesem Mittwoch die Narren in Stuttgart. Dabei wird die „Fasnet“ ausgerufen, das Neue Schloss gestürmt und miteinander gefeiert. Angeführt wird der Zug der rund 200 Narren der schwäbischen und alemannischen Zünfte von der Lumpenkapelle „Sauhaufen“ aus Zwiefalten (Landkreis Reutlingen). Der närrische Staatsempfang findet kurz vor dem „Schmotzigen Dunschtig“ statt, der einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ist und an dem die Zünfte in vielen Gemeinden die Rathäuser stürmen.