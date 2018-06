Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat kein Verständnis für den wiederholten, tagelangen Lokführerstreik. Die Polarisierung in diesem Tarifstreit sprenge inzwischen jedes vernünftiges Maß, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Dem Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, müsse klar sein, dass er jeden Rückhalt bei den Bahnfahrern verliere, die auf dem Weg zur Arbeit auf Züge angewiesen seien. Hier werde die ganze Gesellschaft in Haftung genommen. Er verstehe nicht, weshalb Weselsky Schlichtungen ablehne. „Das müsste er wirklich mal begründen.“ Die GDL hat in den Tarifverhandlungen zum achten Mal zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand soll erst am Sonntag enden. Die GDL fordert für die Beschäftigten unter anderem fünf Prozent mehr Geld und eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche.