Kretschmann: Kreise sollen Notbremse durchsetzen - will über Vorgehen an Schulen nachdenken

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH macht sich fit für die Zukunft. Das Unternehmen nimmt einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand, um interne Prozesse zukunftssicher umzugestalten, wie es am Donnerstag mitteilt. Zum sogenannten Projekt WeLog zählen bauliche Maßnahmen am Standort Ehingen, die Neustrukturierung der Materialflüsse, der Neubau der Reparaturniederlassung Süd im Ehinger Teilort Berg sowie die Einführung eines neuen „ERP“-Systems.