Riedlingen, die „Schöne an der Donau“, so wurde die Stadt schon genannt, hat sein historisches Gesicht weitgehend erhalten können und präsentiert sich wohl so schön wie noch nie in seiner langen Geschichte.

Fremde kommen, staunen und bleiben. Zahlreiche öffentliche und private Gebäude wurden grundlegend saniert und zum Teil einer neuen Verwendung zugeführt. So schrieb Winfried Aßfalg in seinem Buch „Riedlingen im Spaziergang“ 2010. Diese Schönheit soll nun in einer Serie in vergleichbaren Gegenüberstellungen Einheimischen und ...