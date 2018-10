Kretschmann gratuliert den Grünen in Bayern zum Erfolg

Der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland, Winfried Kretschmann, hat seiner Partei zum Erfolg bei der Landtagswahl in Bayern gratuliert. „Das ist ein großartiges Ergebnis für meine Partei in Bayern“, sagte Kretschmann am Sonntag nach Angaben eines Sprechers. „Herzlichen Glückwunsch an die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann und alle anderen, die so hart für diesen großen Erfolg in Bayern gearbeitet haben.“

Die Grünen kamen nach ersten Hochrechnungen auf 18,5 bis 18,9 Prozent - mehr als doppelt so viel wie 2013, als das Ergebnis bei 8,6 Prozent gelegen hatte. Die Partei sei die Gewinnerin, sagte Kretschmann. „Das Votum ist klar: Die Menschen wollen, dass die Grünen und grüne Politik eine gewichtigere Rolle in der Landespolitik bekommen“, sagte der Südwest-Regierungschef, der im Wahlkampf im Nachbarland auch aufgetreten war. Die CSU verliert laut Prognosen die absolute Mehrheit und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen.