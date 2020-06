Kretschmann gratuliert CDU mit Torte zum 75. Geburtstag

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der CDU zum 75. Geburtstag gratuliert - und dazu seinem Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) eine Schoko-Nuss-Torte überreicht. „Die CDU ist eine historisch prägende Kraft in ganz Deutschland“, sagte Kretschmann nach Angaben des Staatsministeriums am Freitag. „Sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich in unserem Land eine soziale Marktwirtschaft entwickeln konnte, die uns Wohlstand, Einheit und soziale Sicherheit brachte.“ In einer Zeit des Populismus und der Angriffe auf die offene Gesellschaft leiste die CDU einen unverzichtbaren Beitrag zum demokratischen Zusammenhalt.