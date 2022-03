Kretschmann: geschätzt 35.000 Menschen aus Ukraine im Land

Nach Angaben der Landesregierung sind bislang mehr als drei Mal so viele Flüchtlinge aus der Ukraine in den Südwesten gekommen wie in den Erstaufnahmestellen empfangen wurden. Nach Angaben des Justizministeriums hielten sich etwa 35.000 Menschen Flüchtlinge aus der Ukraine in Baden-Württemberg auf, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Es handele sich dabei aber nur um grobe Schätzungen.

In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes seien seit Beginn der russischen Angriffe vor mehr als einem Monat rund 9500 Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen. Derzeit seien mehr als 7000 Menschen dort untergebracht, davon rund 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer (Stand: 29. März), wie es weiter hieß.

Da die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ohne Visum einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl im Südwesten deutlich höher sein. Viele Menschen seien privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen, sagte Kretschmann. Es wird zudem damit gerechnet, dass sich die Zahl der Geflüchteten angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch deutlich erhöhen wird.

Die Ukraine hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner.

