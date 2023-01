Kretschmann gegen Böllerverbot an Silvester

Deutschlands einziger Ministerpräsident der Grünen hält nichts von einem Böllerverbot an Silvester. „Für und gegen Feuerwerk gibt es viele Argumente“, sagte Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Das muss jeder für sich entscheiden. Ich sehe jetzt nicht, dass wir Feuerwerke verbieten sollten.“

Nach Gewalt in der Silvesternacht, verübt mit Böllern und Raketen, gibt es eine Diskussion um ein Verbot privaten Böllerns. Und darüber, wer die Täter sind. Der Missbrauch von Feuerwerk dürfe aber kein Maßstab für ein Verbot sein, sagte Kretschmann. „Wenn da wirklich Randalierer und Rabauken Straftaten begehen, darf man das nicht zum Maßstab machen, ob man Feuerwerk verbietet oder nicht.“

Die meisten Menschen gingen sachgerecht mit Böllern und Raketen um. „Die darf man doch nicht bestrafen dafür, dass es Randalierer gibt, die mit krimineller Energie auch gegen Rettungsdienste vorgehen.“

Auch in Baden-Württemberg kam es zu Gewalt gegen Einsatzkräfte

Die Schlagzeilen nach der Silvesternacht bestimmten gewalttätige Szenen aus Berlin. Auch in Baden-Württemberg kam es zu Exzessen, gerade auch gegen Rettungskräfte. Ein 30 Jahre alter Mann ist bereits am Montag wegen „tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte“ in der Silvesternacht auf dem Heilbronner Marktplatz im Schnellverfahren vom Heilbronner Amtsgericht verurteilt worden. Um Zuständen wie in Berlin vorzubeugen, will Innenminister Thomas Strobl (CDU) im Januar alle betroffenen Organisationen, Verbände und Kommunen zum Austausch treffen.

Strobl hatte von einer „normalen“ Silvesternacht in Baden-Württemberg gesprochen. Die Vorkommnisse seien vergleichbar gewesen mit denen bis 2019, also bevor die Corona-Pandemie Einschränkungen an Silvester mit sich brachte. Für den Ausdruck „normal“ hatte er Kritik geerntet.

Kretschmann stärkte seinem Vize am Dienstag den Rücken. „Es kommen halt solche Dinge an Silvester vor, das hat er glaube ich mit normal gemeint.“ Wichtig sein, die Täter und deren Milieus zu erkunden und sie schnell zu verurteilen.