Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) pocht angesichts steigender Corona-Infektionszahlen auf drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So könne man nicht weitermachen, sagte Kretschmann am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Stuttgart, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. „Ein scharfer Lockdown nach den Weihnachtstagen rückt näher.“