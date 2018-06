Kretschmann für Auftritt von Daimler-Chef bei Parteitag

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Einladung von Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Bundesparteitag der Grünen ausdrücklich gelobt. Der absehbare Wechsel weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität stelle Politik und Wirtschaft vor eine große Herausforderung. „Es ist einfach wichtig, dass wir uns in dieser Umbruchsituation ganz eng mit der Automobilindustrie austauschen.“ Eine Frage sei, wie lange man noch Geld in die Verbesserung alter Technologie stecken solle - oder ab wann es besser in Entwicklung der neuen gesteckt werde. Zetsche soll am 13. November zur Verkehs- und Klimapolitik sprechen. Parteichef Cem Özdemir war dafür intern kritisiert worden.