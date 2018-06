Kretschmann erwartet beim Steuerabkommen keine Mehrheit

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zum Abschluss seiner Schweizreise die Skepsis gegenüber dem umstrittenen Steuerabkommen mit der Schweiz bekräftigt. Eine mehrheitliche Zustimmung im Bundesrat sehe er im Moment nicht, sagte der Landeschef am Freitag in Zürich.

Er hatte von Mittwoch an die ostschweizer Kantone Schaffhausen, Thurgau und St. Gallen besucht. Trotz der Differenzen beim Steuerabkommen und dem Thema Fluglärmstreit sei die Zusammenarbeit mit den Schweizer Nachbarn gut gewachsen, so Kretschmann. Bei Arbeitsgesprächen mit den Vertretern der jeweiligen Kantonsregierungen sei neben den strittigen Themen unter anderem auch über den Bereich Verkehr und die Zusammenarbeit in der Internationalen Bodenseekonferenz diskutiert worden.