Kretschmann erteilt Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken eine Absage

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will Neckarwestheim II nicht länger als geplant am Netz lassen. Das Atomkraftwerk ist eins der beiden letzten, die in Deutschland noch im Betrieb sind und Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen.

Damit wendet sich der Regierungschef gegen einen Vorstoß seines Koalitionspartners. Die CDU Baden-Württemberg hat sich in einem Papier zur Sicherung der Energieversorgung am Montag für eine Laufzeitverlängerung ausgesprochen.

„Es droht uns eine Gasmangellage und erstmal keine Strommangellage“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Davor habe er genauso großen Respekt wie sein Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Aber: „Atomkraftwerke produzieren bekanntlich Strom und kein Gas. Und 90 Prozent der Gaskraftwerke produzieren auch Fernwärme, die sind nicht durch Atomkraftwerke ersetzbar“.

Er selbst sei im April bei Habeck vorstellig geworden, um über eine mögliche Laufzeitverlängerung zu reden. Es sei aber klar, so Kretschmann:

Wir können unsere Probleme nicht durch längere Laufzeiten der Atomkraftwerke lösen.

Zum einen seien Stromengpässe besser durch die Nutzung von Kohle und Öl statt Gas abzufedern. Zum anderen seien Generalüberprüfungen der Sicherheitsarchitektur der Atomkraftwerke notwendig. Diese fielen alle zehn Jahre an, in Neckarwestheim II sei die letzte aber 2009 gewesen. Wegen des bevorstehenden Betriebsende sei die grundlegende Überprüfung nicht mehr vorgenommen worden.

„Das kann man aber nicht beliebig weiter verlängern“, so der Regierungschef. „Selbst wenn man die Sicherheitsprobleme lösen könnte, hilft uns das nicht für den Winter.“ Es mangele an Personal, das ja auf Ende des Jahres gekündigt sei, an rechtlichen Vorgaben und an vielem mehr.

Seinen Koalitionspartner CDU forderte Kretschmann auf, „von den Überschriften wegzukommen“ und in die Tiefe des Themas zu gehen. „Wenn man das macht, sieht man, dass es nicht geht, wie die CDU das vorschlägt.“ Stattdessen nannte er es als den richtigen Weg, die erneuerbaren Energiequellen auszubauen. „Das werden wir auch machen“, so Kretschmann.