Kretschmann eröffnet Südwest-Vertretung in London

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnet heute Baden-Württembergs neue Repräsentanz in London. Zu der Feier werden am Abend auch der britische Wirtschaftsstaatssekretär Greg Hands und der deutsche Botschafter Andreas Michaelis erwartet. „Mit unserem Baden-Württemberg-Büro wollen wir einen sichtbaren Anker vor Ort etablieren“, hatte Kretschmann im Juni angekündigt. Großbritannien bleibe trotz des Brexits einer der wichtigsten Handelspartner. Dem soll die Repräsentanz Rechnung tragen.

Erst kürzlich hatte die Landesregierung die neue Imagekampagne „Baden-Württemberg - The Länd“ gestartet, mit der ausländische Fachkräfte angelockt werden sollen. Der Südwesten hat bereits mehrere andere Auslandsvertretungen, etwa in der US-Großstadt San Francisco, in Indien und Israel.

