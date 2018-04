Kretschmann eröffnet Verbraucherschau Maimarkt in Mannheim

Ein paar Tage noch, dann geht am Unesco-Weltkulturerbe Hohle Fels in Schelklingen ganz offiziell die Saison los. Am kommenden Dienstag, 1. Mai, wird ab 14 Uhr groß Eröffnung gefeiert. In diesem Jahr mit einigen Neuerungen.

Noch liegt über dem Hohle Fels der lange Schatten des Winters, aber langsam regt sich etwas in dem Unesco-Weltkulturerbe am Fuße der Schwäbischen Alb. „Dienstag geht es offiziell los“, sagt Edgar Sobkowiak, stellvertretender Vorsitzender der Scheklinger Museumsgesellschaft, die den Hohle Fels betreut.