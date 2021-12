Kretschmann entschuldigt sich für Verwirrung um 2G plus

Nach der Verwirrung am Wochenende um Zutrittsregeln für Geimpfte und Genese hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag am Stuttgart entschuldigt. Das Virus kümmere sich nicht um Verwaltungsabläufe, „das steckt nur an“, erklärte der Regierungschef. Deshalb müsse das Land Corona-Verordnungen nicht nur sorgfältig, sondern auch sehr schnell erlassen.

„Das ist ein schwieriger Balanceakt. Und dieser Balanceakt ist am Wochenende nicht gut gelungen“, gestand Kretschmann ein.

Ich bedauere auch die Verunsicherung und Irritation, die aus diesem Grund entstanden sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

Das Land hatte am Freitagabend eine neue Corona-Verordnung mit strengen Regeln vor allem für Ungeimpfte erlassen. Für den Besuch von Restaurants und Veranstaltungen gilt das noch strengere 2G plus – das heißt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Coronatest vorweisen müssen.

Lucha: Wollten Großveranstaltungen vermeiden

Am Samstag hieß es dann, dass Menschen mit einer Auffrischimpfung (Booster) von der Testpflicht ausgenommen sind. Am Sonntag folgte dann vom Land die Nachricht, dass nicht nur Geboosterte befreit sind, sondern auch all jene, deren zweite Impfung oder Corona-Infektion nicht länger als sechs Monate her ist. Dies hatte zu großem Unmut geführt.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nannte als Motivation für das vorschnelle Handeln, Großveranstaltungen am Wochenende zu verhindern. „Es war eine große Absicht am Wochenende, keine Großveranstaltungen stattfinden zu lassen“, so Lucha. „Wir wissen, das ist das Risikoreichste. Dadurch ist die Kommunikationswirrnis entstanden, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte bei allen Beteiligten.“

In dem Brief teilt Lucha unter anderem dem geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn mit, die Kürzungen bei den mRNA-Impfstoffen würden die Planbarkeit behindern, das Impftempo verlangsamen und bei den Bürgern für Frust sorgen.