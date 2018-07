Kretschmann: Bildungskanon im digitalen Zeitalter prüfen

Von Schwäbische Zeitung

Ein 39-Jähriger hat in Bad Schussenried im Streit eine Frau schwer verletzt. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und der Polizei Ulm vom Mittwochmittag rief die Frau am Montag um 23.30 Uhr die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die 38-Jährige mit mehreren Stichverletzungen in ihrer Wohnung vor. Der Rettungsdienst kam ebenfalls und brachte die Schwerverletzte mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Polizei sicherte am Tatort die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.