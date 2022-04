Kretschmann nennt Spiegels Rücktritt „unvermeidlich“ - und will Lehren ziehen

Der Rücktritt der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) beschäftigt auch Baden-Württembergs Landesregierung. „Der Rücktritt war unvermeidlich, aber menschlich bitter“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Spiegels Parteifreund, am Dienstag in Stuttgart.

Der Vorgang sei auch Thema in der Kabinettssitzung am Dienstagvormittag gewesen, erklärte Kretschmann. Konkret will der grüne Spitzenpolitiker Lehren aus dem Fall ziehen:

Ich habe heute noch mal im Kabinett gesagt, das muss tatsächlich ein Anliegen von uns sein, dass wir Familie und Beruf vereinbaren können – auch in politischen Führungsämtern.

Darüber wolle er bei einem Kabinettsabend mit seinen Ministern vertiefter sprechen.

Auch Politiker in Spitzenpositionen könnten man familiäre Schwierigkeiten haben – etwa mit Kindern, mit pflegebedürftigen Eltern, mit der Erkrankung von Partnern. Dann müsse es möglich sein, den Schwerpunkt für eine gewisse Zeit auf die Familie zu legen.

„Das kann man organisieren. Auch wenn die Lage schwierig ist, muss das möglich sein. Jeder von uns kann in solch eine Situation kommen“, sagte Kretschmann und verwies auf seine eigene Situation vor einem guten Jahr, als seine Frau Gerlinde Kretschmann mit Brustkrebs diagnostiziert worden war.

„Ich habe mit meiner Frau entschieden, dass wir ihre Krebserkrankung öffentlich machen.“ Sonst hätte es Spekulationen darüber gegeben, warum er mache Wahlkampftermine zur Landtagswahl nicht mehr wahrnehmen würde.

Eine so persönliche Situation öffentlich zu machen, sei aber nicht leicht – auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt man dies tue, sei schwierig und müsse jeder selbst für sich entscheiden.