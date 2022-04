Kretschmann bemängelt geringe Arbeitszeiten in Deutschland: „Werden darüber sprechen müssen“

In keinem anderen EU-Land arbeiten die Menschen laut einer Studie des European Industrial Relations Observatory übers Jahr so wenig wie in Deutschland. Auf diesen Umstand bezogen, erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart: „Wir werden über die Jahresarbeitszeit sprechen müssen.“

Damit stellt er sich gegen die Forderung von Bundespolitikern wie seiner Parteifreundin Beate Müller-Gemmeke, die erneut das Nachholen von Feiertagen ins Gespräch gebracht haben, wenn diese auf ein Wochenende fallen. „Wo auch immer ich hinkomme: Der Fachkräftemangel ist das Top-Thema“, so Kretschmann. Dem könne man nicht mit weniger Arbeit begegnen.

Eine konkrete Erhöhung der Arbeitszeit hat Kretschmann für Lehrkräfte und Erzieher im Sinn. Gerade an den Schulen fehlten massiv Lehrer - unter anderem deshalb, weil sehr viele Pädagogen die sehr flexiblen Teilzeit-Möglichkeiten in diesem Bereich nutzten:

Wenn alle, die in Teilzeit sind, ihre Arbeitszeit um eine Stunde erhöhen würde, hätte ich 1000 Lehrer mehr. Winfried Kretschmann (Grüne)

Hintergrund für seinen Vorstoß sei unter anderem der Ukraine-Krieg. In den ersten zwei Monate des Kriegs seien 9000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Baden-Württembergs Schulen angekommen. Hier brauche es mehr Lehrer - zumal der Lehrkräftemangel ohnehin schon hoch sei.

Genau deshalb wirft die GEW-Vorsitzende Monika Stein Kretschmann schwere Versäumnisse vor. Der Lehrermangel sei lange schon massiv, ohne dass die Politik ausreichend gegengesteuert hätte. „Ich rate allen dazu, von Reflexen erstmal anzusehen“, und das gelte auch für Gewerkschafter, so Kretschmann.

Seine Landesregierung sei aktuell dabei, die Arbeitszeit der Lehrkräfte in den Blick zu nehmen. „Wir sind gerade dabei, uns mit der Mindestarbeitszeit bei Beamte zu beschäftigen“, so Kretschmann. „Die Möglichkeit für Lehrer, Deputate zu gestalten, sind sehr großzügig. Da sind wir gerade dabei, das zu überprüfen.“